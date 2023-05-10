Green Card sonuç sorgulama! Green Card sonuç sorgulama nereden yapılır? Green Card sonucu hangi siteden öğrenilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için birçok vatandaş Green Card başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından bugün açıklanacak olan Green Card sonuçlarını sorgulatmak istiyor. Peki, Green Card sonuç sorgulama! Green Card sonuç sorgulama nereden yapılır? Green Card sonucu hangi siteden öğrenilir?