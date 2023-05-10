Green Card sonuç sorgulama! Green Card sonuç sorgulama nereden yapılır? Green Card sonucu hangi siteden öğrenilir?
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için birçok vatandaş Green Card başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından bugün açıklanacak olan Green Card sonuçlarını sorgulatmak istiyor. Peki, Green Card sonuç sorgulama! Green Card sonuç sorgulama nereden yapılır? Green Card sonucu hangi siteden öğrenilir?
Green Card sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklandı. Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu öğrenmek için arama motorları üzerinde Green Card sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Green Card sonuç sorgulama! Green Card sonuç sorgulama nereden yapılır? Green Card sonucu hangi siteden öğrenilir?
Green Card sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı. Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki adresinden öğrenebilir.
Başvuruda bulunan kişi https://dvprogram.state.gov/) sitesini ziyaret ederek "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.
Başvuruların sonuçlanması ile sonucu öğrenmek isteyen kişi, sorgulama ekranında yer almakta olan "Forgot Confirmation Number" yazısına tıklayarak açılan ekran üzerinde kişisel bilgilerini girmesi dahilinde Green Card onay numarasına ulaşabilir.