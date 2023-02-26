Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Amerika da yaşama hayali olan vatandaşlar ise Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Başvuruları Eylül ve Ekim aylarında alınan Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki, Green Card nedir, sağladığı hakkalar nelerdir? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler..

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak pek çok kişinin rüyası... Fırsatlar ülkesi olarak adlandırılan ABD'de Amerikan vatandaşı olmadan da yaşamak mümkün. ABD vatandaşı olmadan Amerika'da yaşama, okuma ve çalışma fırsatını yakalamak için ise sahip olmanız gereken şey Green Card. Başvuruları Eylül ve Ekim ayında alınan Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman olacak? Green Card nedir, sağladığı hakkalar nelerdir? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card kura çekiminde adı kurada çıkan adaylarbu tarihe kadar vize almamalı halinde şansını kaybedecek.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card ABD'ye göç etmenize izin verir. Yeşil Kart sahibi olduktan sonra ABD'de sonsuza kadar yaşayıp istediğiniz işte çalışma fırsatı bulabilirsiniz. Yeşil kart, kazandıktan birkaç ay sonra kolayca ve hızlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmenizi sağlamaktadır.

GREEN CARD SAĞLADIĞI HAKKLAR NELERDİR?

Green Card sahibi olan vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının sahip olduğu hakların büyük bir bölümüne sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra Green Card çekilişini kazanan kişilerin ailesi de aynı haklardan yararlanabilir. Evli olan bir kişi Green Card kazandığı takdirde isterse ailesini ABD'ye götürmeyebilir. Bu karar sadece Green Card kazanan kişiye aittir. Aile bireyleri söz hakkı sahibi değildir.

Green Card almaya hak kazananların eşi ve 21 yaşından gün almamış tüm bekar çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı kazanır.

Green Card sahibi vatandaşlar, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı dışında Amerikan vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.

Green Card alan kişiler ya da bu kişilerin çocukları burs alma veya burslu eğitim gibi sadece Amerikan vatandaşlarına tanınan eğitim haklarından yararlanabilir.

Green Card sahibi kişiler Amerika'da şirket kurabilir. Devlet dairelerinde çalışabilir.

Green Card almaya hak kazanan kişiler, ülkeye bağlı diğer eyaletlere seyahat edebilir ve sürücü belgesi alabilir.

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