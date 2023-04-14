Green Card başvurusunda bulunan birçok vatandaş, Green Card ne zaman açıklanıyor 2023? Sorusuna yanıt aramakta. Yapılan başvuruların sonucunu heyecanla beklemekte olan birçok kişi, Green Card hangi tarihte açıklanacak? Sorularını araştırmakta. Peki, Green Card ne zaman açıklanıyor 2023? Green Card hangi tarihte açıklanacak, açıklanma tarihi ne zaman?

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Green Card ne zaman açıklanıyor? Sorusu, başvuruların tamamlanmasının ardından gündemde yer aldı. Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Amerika da yaşama hayali olan vatandaşlar ise Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, Green Card ne zaman açıklanıyor 2023? Green Card hangi tarihte açıklanacak, açıklanma tarihi ne zaman?

GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANIYOR 2023?

2023 yılı için açıklanacak olan Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da duyurulacak. Böylelikle 6 Mayıs tarihiyle birlikte başvurular sonuçlanacak ve başvuruda bulunan kişilerin akıbeti belli olacak.

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card kura çekiminde adı kurada çıkan adaylar, bu tarihe kadar vize almamalı halinde şansını kaybedecek.