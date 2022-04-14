Green Card ne zaman açıklanacak? Green Card başvuruları açıklanma tarihi ne zaman?

Green Card ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Green Card başvuruları 2021 yılının Ekim Kasım ayları içerisinde tamamlanmıştı. Green Card için başvuruda bulunmaya hakkınız varsa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorsanız, statünüzün değişmesi için başvuru yapabilirsiniz. Amerika'da bulunmuyorsanız Konsolosluk işlemleri sürecini Türkiye'deki Amerika Büyükelçiliği'nden başlatmanız gerekmektedir. Peki, Green Card ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekilişi başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftası başlamaktadır. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekilişi sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Green Card çekilişi sonuçları ise 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.[5][6] 18 yıl yaşındaki veya daha büyük yaştaki göçmenler, istisnai durumlar dışında bu kartı yanlarında taşımak zorundadır; aksi durumda kişi, 30 güne kadar hapis cezası gibi yaptırımlara tabi tutulur

Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin BD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca BD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

18 yıl yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir BD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya BD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir.[16][17] Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir.[18] Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti—özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç—ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden "sınır dışı edilebilir" konumuna gelir.