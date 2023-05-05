Sürekli oturma vizesi veren Green Card için Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Green Card başvurularında bulunan kişiler, sonuç tarihinin yaklaşması ile Green Card kaçta açıklanıyor? Sorusu merak edilmekte. Peki, Green Card kaçta açıklanıyor? Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için birçok vatandaş Green Card başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçlanacağın açıklanacağı tarihi Green Card kaçta açıklanıyor? Sorusu ile internet üzerinde araştırmakta. Peki,Green Card kaçta açıklanıyor? Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GREEN CARD KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Green Card sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak. Green Card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla birlikte kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023 saat 19:00'da açıklanacak ve bu sayede Green Card sahibi olan vatandaşlar Green Card tarafından sağlanmakta olan ayrıcalıklardan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra Green Card çekilişini kazanan kişilerin ailesi de aynı haklardan yararlanabilir. Evli olan bir kişi Green Card kazandığı takdirde isterse ailesini ABD'ye götürmeyebilir. Bu karar sadece Green Card kazanan kişiye aittir. Aile bireyleri söz hakkı sahibi değildir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek. Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz. DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card kura çekiminde adı kurada çıkan adaylar bu tarihe kadar vize almamalı halinde şansını kaybedecek.