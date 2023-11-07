Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet hakkı veren bir göçmen vizesi programının adıdır. Milyonlarca başvurucu şimdi Green Card ÜCRETSİZ başvuru yapma sitesini araştırıyor. Resmi olarak "Daimi Yabancı İkamet İzni" olarak adlandırılan Green Card, ABD'ye daimi olarak yerleşmek isteyen yabancıların alabileceği bir belgedir. Peki, Green Card DV 2025 (Yeşil Kart) başvuru son gün, son saat ne zaman 2023? İşte detaylar…

Green Card sahipleri, ABD'de sınırsız süreyle yaşama, çalışma, eğitim alma ve iş kurma hakkına sahiptirler. Ayrıca, Green Card'lılar Amerikan vatandaşları gibi federal hükümetin sunduğu birçok haktan ve faydadan yararlanabilirler. Örneğin, sağlık hizmetlerine erişim, sosyal güvence programlarına katılma ve federal iş olanakları gibi imkanlar Green Card sahipleri için geçerlidir. Peki, Green Card DV 2025 (Yeşil Kart) başvuru son gün, son saat ne zaman 2023? Green Card ÜCRETSİZ başvuru yapma sitesi nedir? İşte detaylar…

GREEN CARD DV 2025 (YEŞİL KART) BAŞVURU SON GÜN, SON SAAT NE ZAMAN 2023?

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında gerçekleştiriliyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından açıklandı. Buna göre başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 arasında alınacak. Başvurular Amerika Birleşik Devletleri saatine göre saat 12.00'de kapanacaktır. Ülkemizde ise 7 Kasım 2023 saat 20.00'de başvurular kabul edilmeyecektir.

GREEN CARD ÜCRETSİZ BAŞVURU YAPMA SİTESİ

Green Card çekilişi, Amerika Birleşik Devletleri'ne daimi ikamet hakkı elde etmek isteyen yabancılar için büyük bir fırsattır. Başvurular, her yıl düzenlenen DV (Diversity Visa) Lottery çekilişi aracılığıyla yapılır ve başvurular ücretsizdir.

Green Card başvurusu için resmi internet sitesi olan DV Lottery resmi web sitesini ( https://dvprogram.state.gov ) ziyaret edin. Başvurular sadece bu resmi siteden yapılmalıdır. Üçüncü taraf veya aracı kurumlarla başvuru yapmaya çalışmaktan kaçının.

BAŞVURU REFERANS NUMARASINI SAKLAYIN

Başvuru formunu tamamladıktan sonra, başvurunuzu onaylayın. Onay işlemi sonrasında size bir başvuru referans numarası verilecektir. Bu numarayı güvenli bir yerde saklayın, çünkü bu numara, başvuru sonuçlarınızı kontrol etmek için gereklidir. Başvurunuzun sonuçlarını öğrenmek için resmi internet sitesini kullanın. Kazananlar, başvurularının kabul edildiğini ve Green Card başvurusu yapmaya hak kazandıklarını öğrenirler.