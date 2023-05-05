Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için sonuçlar 6 Mayıs akşamı belli oluyor. Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunda mıyım? Greencard çıktıktan sonra evlenmek sorun olur mu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunda mıyım, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fırsatlar ülkesi olarak adlandırılan ABD'de Amerikan vatandaşı olmadan da yaşamak mümkün. ABD vatandaşı olmadan Amerika'da yaşama, okuma ve çalışma fırsatını yakalamak için ise sahip olmanız gereken şey Green Card. Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunda mıyım? Greencard çıktıktan sonra evlenmek sorun olur mu?

GREEN CARD ÇIKTIKTAN SONRA AMERİKA'DA YAŞAMAK ZORUNDA MIYIM?

Green card sahibi olduktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu değildir. Ancak Green Card ile beraber hak kazanmış olan kişilere 5 yıl boyunca ülkede oturma ve çalışma hakkı verilir. Eğer kişiler, kazanmış oldukları bu oturma izni haklarını kullanmazlarsa vatandaş olma durumları da mevcut olmaz.

Eğer Amerika'da Yasal Oturum İznim varsa ve Amerika dışında bir yıldan uzun süre kalmak istersem ne olur?

ABD'nin Türkiye'deki Büyükelçiliği ve Konsolosluklarının resmi internet sitesine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında bir yıldan daha uzun süre kalmayı planlıyorsanız, önce bir I-131 Formu kullanarak yeniden giriş izni için başvurmanız önerilir. Bu, kalıcı veya şartlı daimi ikamet eden kişinin, iznin geçerliliği süresince Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi için başvurmasına izin verir. İlk önce kabul edilebilir olduğunuzun belirlenmesi gerektiğinden, geri döndüğünüzde Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi garanti etmediğini lütfen unutmayın; ancak, kalıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etme niyetinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

Yasal Oturum İzin Belgesi (Yeşil kart olarak da bilinir) ve bir Türk vatandaşı ile evlendim. Onu beraberimde nasıl Amerika'ya götürebilirim?

Eşiniz için Amerika'daki bir Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi (USCIS) ofisinden I-130 başvurusu yapmalısınız. Detaylı bilgi için lütfen Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi (USCIS) 'nin web sitesni ziyaret edin.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.