Green Card bugün açıklanacak mı? Green Card açıklama CANLI takip!,
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için birçok vatandaş Green Card başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından Green Card saat kaçta açıklanıyor, Green Card bugün açıklanacak mı konuları merak edildi.
Sürekli oturma vizesi veren Green Card için Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Green Card başvurularında bulunan kişiler, sonuç tarihinin yaklaşması ile Green Card saat kaçta açıklanıyor, Green Card bugün açıklanacak mı konuları merak edildi
GREEN CARD SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?
Green Card sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak. Green Card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla birlikte kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.