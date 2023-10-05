Green Card başvurusu ne zaman? 2023 Green Card başvurusu nereden, nasıl yapılır? Green Card başvuru ekranı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet hakkı veren Green Card başvurusu hakkındaki araştırmalar sürüyor ve Green Card başvurusu ne zaman? Araştırılıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman? 2023 Green Card başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Green Card başvurusu ne zaman? Sorusu, başvuruların birçok farklı haberde yer almasının ardından gündeme geldi. Özellikle ilk kez başvuruyu yapacak olan birçok kişi, 2023 Green Card başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunu arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman? 2023 Green Card başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte Green Card başvuru ekranı!

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ABD'de oturum ve çalışma hakkı kazanma girişimlerinden birisi olan Green Card başvuru süreci, bugün 19: 00 itibariyle başladı. Green Card başvurusu için son tarih: 7 Kasım 2023, saat 19:00 olarak belirlendi. Başvurunun tamamen ücretsiz olduğunu belirtelim. Herhangi bir yere ücret ödeyerek şansınız da artmıyor. Öyle ki çekiliş tamamen rastgele yapılıyor.

2023 GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu için resmi internet sitesi olan DV Lottery resmi web sitesini (https://dvprogram.state.gov) ziyaret edin. Başvurular sadece bu resmi siteden yapılmalıdır. Üçüncü taraf veya aracı kurumlarla başvuru yapmaya çalışmaktan kaçının.

GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN PASAPORT GEREKİR Mİ?

Öncelikli olarak geçtiğimiz yılla birlikte pasaport şartının kaldırıldığını belirtelim. Kimlik kartınız ile başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.