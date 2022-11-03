Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmek isteyen ve sürekli çalışma iznine sahip olmak isteyen birçok kişi tarafından yoğun ilgi gören Green Card başvuruları son gün ne zaman? Sorusu oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Birçok kişi Green Card başvuruları hangi tarihte ne zaman bitiyor? Sorusunu merak ediyor. Peki, Green Card başvuruları son gün ne zaman? Green Card başvuruları hangi tarihte ne zaman bitiyor?

Green Card başvuruları son gün ne zaman? Sorusu, Green Card başvuruları hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Green Card, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkelerinde nüfus çeşitliliğini sağlamak için her yıl kalıcı göçmen vizesi için uygulamış olduğu bir sistemdir. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Green Card başvuruları son gün ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Green Card başvuruları son gün ne zaman? Green Card başvuruları hangi tarihte ne zaman bitiyor?

GREEN CARD BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz haftalarda ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.