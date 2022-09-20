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Green Card başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman başlıyor 2022?

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Green Card başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman başlıyor 2022?

Green Card'a başvurmak isteyen binlerce vatandaş var. ABD'de süresiz yaşama ve çalışma imkanı veren Green Card'a her sene olduğu gibi bu sene de başvurmak isteyen birçok vatandaş var. Peki, Green Card başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman başlıyor 2022?

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşam ve çalışma imkanına sahip olmak için Green Card'a başvurmak istiyor. Green Card'a başvuracak olan vatandaşların merak ettikleri arasında ise Green Card başvuru tarihleri var. Peki, Green Card başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuruları ne zaman başlıyor 2022?

Green Card başvuru tarihleri 5 Ekim- 8 Kasım arası alınacak.

Green Card başvuruları

sitesinden alınıyor.

Green Card başvurularında herhangi bir ücret talep edilmemekte. Başvuru yapacak kişilerde aranan niteliklerden biri ise en az lise mezunu olmasıdır.

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