Green Card başvuruları için son tarih merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından Green Card başvuruları devam ediyor mu araştırılmaktadır. Peki, Green Card başvuru son gün ne zaman? Green Card başvuru devam ediyor mu? Detaylar haberimizde...

Green Card başvuru son gün ne zaman? 2023 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ! Green Card başvuru devam ediyor mu?

Her yıl düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı Green Card çekilişi için başvurular devam ediyor. Adaylar, Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı elde etmek için bu çekilişe katılıyor. Green Card başvuru tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Green Card başvuruları hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Green Card başvuru son gün ne zaman? Green Card başvuru devam ediyor mu? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, resmi adıyla Amerika Birleşik Devletleri Daimi İkamet Kartı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı uyruğa sahip kişilere, ABD'de kalıcı ikamet hakkı veren resmi bir belgedir. Green Card sahipleri, ABD'de sürekli olarak yaşama, çalışma ve çalışma izni alma hakkına sahiptirler. Bu kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlık haklarına sahip olmayan yabancı uyruklular için bir tür geçiş aşamasını temsil eder.

GREEN CARD NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Green Card başvurusu yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı yollar ve programlar bulunmaktadır. Başvuru yapmayı düşünüyorsanız, aşağıda Green Card başvurusu için en yaygın yolları bulabilirsiniz:

Aile Birleşimi: Amerika Birleşik Devletleri'nde aile üyeleriniz ya da Amerikan vatandaşı veya kalıcı ikamet sahibi bir aile üyesinin sponsorluğunda Aile Birleşimi Green Card başvurusu yapabilirsiniz.

İş İçin: ABD'de çalışmak istiyorsanız, işvereninizin sizi Green Card için aday göstermesi gerekebilir. Bu işveren sponsorluğuyla çalışma vizesine başvurabilir ve ardından kalıcı ikamet hakkı elde etmek için Green Card başvurusu yapabilirsiniz.

Düşük Kaliteli İşçi: Bazı meslek gruplarındaki düşük kaliteli işçiler için Green Card başvuruları kabul edilmektedir. Bu programlara başvurmak için işteki deneyim ve belirli becerilere sahip olmanız gerekebilir.

Yatırım: ABD'de yatırım yapmak isteyen kişiler, EB-5 Yatırımcı Vizesi programı aracılığıyla Green Card başvurusu yapabilirler. Bu program, belirli bir miktar yatırım yapılmasını gerektirir ve iş yaratma şartı vardır.

Yeşil Kart Loterisi (Diversity Visa Program): Her yıl ABD Hükümeti tarafından düzenlenen Yeşil Kart Loterisi, dünya genelinden yabancı uyruklulara Green Card verilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Bu program, belirli ülkelerden gelen başvuruları kabul eder.

GREEN CARD BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Green Card başvuruları 7 Kasım günü sona erecektir.