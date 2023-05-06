Sürekli oturma vizesi veren Green Card için Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Green Card başvurularında bulunan kişiler, sonuç tarihinin yaklaşması ile Green Card açıklandı mı? Sorusu merak edilmekte. Peki, Green Card açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için birçok vatandaş Green Card başvuru işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçlanacağın açıklanacağı tarihi Green Card açıklandı mı? Sorusu ile internet üzerinde araştırmakta. Peki,Green Card açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GREEN CARD AÇIKLANDI MI?

Green Card sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak. Green Card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla birlikte kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023 saat 19:00'da açıklanacak ve bu sayede Green Card sahibi olan vatandaşlar Green Card tarafından sağlanmakta olan ayrıcalıklardan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra Green Card çekilişini kazanan kişilerin ailesi de aynı haklardan yararlanabilir. Evli olan bir kişi Green Card kazandığı takdirde isterse ailesini ABD'ye götürmeyebilir. Bu karar sadece Green Card kazanan kişiye aittir. Aile bireyleri söz hakkı sahibi değildir.