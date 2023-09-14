GREEN CARD 2024 PASAPORT ŞARTI KALKTI MI? DV Lottery Green Card paralı mı, başvuru ücreti var mı?

Green Card 2024 pasaport şartı kalktı mı? DV Lottery Green Card paralı mı? Green Card başvuru ücreti var mı? ABD'de yaşamak isteyenler her yıl yapılan DV Lottery çekilişine katılmak istiyor. 18 yaşından büyük kişilerin başvurabileceği Green Card programında fotoğraf ölçülerine dikkat etmek gerekiyor. İşte, ABD'de ikamet izni sağlayan Green Card şartları hakkında merak edilen bilgiler...

GREEN CARD pasaport şartı kalktı mı? 2024 DV Lottery Green Card paralı mı, başvuru ücreti var mı? Her yıl milyonlarca kişinin katılım gösterdiği Green Card programlarını kazanan kişiler ABD'de ikamet etme hakkı kazanıyor. Green Card başvuruları her yıl Ekim veya Kasım aylarında yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar ücret bilgisi ve pasaport şartı hakkında araştırma yapıyor.

2024 GREEN CARD PASAPORT ŞARTI KALKTI MI?

Green Card başvurusu yaparken herhangi bir pasaport şartı bulunmuyor. Elektronik ortamda yapılacak başvurular DV Lottery resmi internet sitesi dvprogram.state.gov üzerinden doldurulan formla alınıyor.

Başvurularda istenilen fotoğraf ölçüsü istenen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını saklamak gerekiyor.

Sonuçlar açıklandığında katılımcılar DV başvuru durumlarını kontrol edebilir ve https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü sağlayabilir.

GREEN CARD PARALI MI?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse aracı kurumlarla başvuru yapabilir.

Çekiliş sonucunda Green Card çıkarsa Amerika'ya gitmek için masraflar kartın çıktığı kişiye ait olacak.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Vatandaşı olduğunuz ülkenin Green Card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer alıyor olması. Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktadır.

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- En az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.

- Lise veya dengi bir okuldan diplomanız yok ise en az 2 senelik bir iş tecrübenizin olması gerekiyor. Bu iş tecrübesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'nda yer alan mesleklere uygun ve mesleki eğitim uzmanlık gerektiren bir dal olmalıdır.

- ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.

-Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

GREEN CARD FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ

Başvuru sahibinin fotoğrafı son 6 ay içinde çekilmiş ve tüm yüzü kaplayan bir şekilde olmalıdır. Ayrıca fotoğraf direkt kameraya bakar şekilde çekilmelidir.

Fotoğrafın yaklaşık %50'sinde yüz olmalıdır.

Fotoğraf arka fonu beyaz renk olmalıdır.

Fotoğraf boyutu 50 mm x 50 mm olmalı ve kafa, fotoğrafın tam ortasında bulunmalıdır.

Saçın üst kısmından çenenin altına kadar baş uzunluğu 25 mm – 35 mm olmalıdır.

Göz seviyesi ise fotoğrafın altından itibaren 28 mm – 35 mm olmalıdır.

Fotoğrafta, başvuran kişi açıkça tanımlanmalıdır.

Fotoğraf çekilirken gözlük takılmamalıdır.

Fotoğraf çerçevesiz bir şekilde basılmalıdır.

Başvuru sahipleri fotoğrafta düzgün giyinmelidir. Şapka gibi aksesuarlar takmamalıdır.

Üniforma ya da kişinin saçını ya da yüzünü örtecek şekilde baş örtüsü, eşarp takılmamalıdır.

Kişi baş örtüsü takmak zorundaysa, iki kulağı ve alnı açık bir şekilde görünmelidir.

Desenli arka fona ya da koyu renge sahip fotoğraflar kabul edilmez.

Fotoğrafın standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinesi kullanılarak çekilmesi gerekir. Hızlı çekim ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmez.