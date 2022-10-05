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GREEN CARD 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? GREEN CARD başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?

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GREEN CARD 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? GREEN CARD başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?

Amerika'da oturma iznine sahip olmak isteyen vatandaşlar heyecanla Green Card başvuru tarihlerini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenen tarihlerde vatandaşlar Green Card başvurusu yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve oturma izine sahip olacak. Şimdi ise merak edilenler arasında

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Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirlenen tarihlerde vatandaşlar Green Card başvurusu yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve oturma izine sahip olacak. Amerika'da oturma iznine sahip olmak isteyen vatandaşlar heyecanla Green Card başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, GREEN CARD 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? GREEN CARD başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihi 5 Ekim tarihind başlayıp 8 Kasım tarihinde sona erecek.

Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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