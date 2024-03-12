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Grayscale, Bitcoin yatırımcılarına yeni bir seçenek sunuyor

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Grayscale, yatırımcılara yeni bir yatırım seçeneği sunmak için Grayscale Bitcoin Trust'ın mini bir versiyonunu geliştirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yeni bir başvuru yaparak Grayscale Bitcoin Mini Trust'ı (BTC) kayıt altına aldırdı. Bu yeni ürün, onaylandığında NYSE'de işlem görecek.

Grayscale, yatırımcılara yeni bir yatırım seçeneği sunarak, Grayscale Bitcoin Trust'ın mini bir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu.

Grayscale, Bitcoin Mini Trust ile Yatırım Dünyasına Yenilik Katıyor

Grayscale, gün içinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yeni bir başvuru yaparak Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) küçültülmüş bir versiyonu olan Grayscale Bitcoin Mini Trust'ı (BTC) kayıt altına aldırdı. Bu mini trust, GBTC'den "ayrışma" yoluyla oluşturulacak ve yatırımcılara yeni hisseler olarak dağıtılacak.

Grayscale'in yeni yatırım aracı, onaylanması halinde NYSE'de işlem görecek ve isimlendirmesi ise "BTC" olacak. Grayscale'in yeni ürünü olan "BTC", GBTC'den tamamen bağımsız olacak. Dağıtım oranı henüz belli olmasa da GBTC'nin 14C formuyla daha fazla detay sunması bekleniyor.

Grayscale, bu bölünmenin yatırımcılardan herhangi bir ücret, onay veya işlem gerektirmeyeceğini ve vergilendirmeyle ilişkilendirilmeyeceğini de vurguladı.

2020'de kurulan ve Ocak ayında spot Bitcoin ETF'ye dönüştürülen GBTC, şu anda 27,49 milyar dolarlık bir varlık değerine sahip. Ancak Grayscale'in spot Bitcoin ETF pazarındaki payı son zamanlarda düşüş gösteriyor. BlackRock ve Fidelity'nin ETF'leri, Cuma günü toplam işlem hacminin yüzde 69'unu oluşturarak Grayscale'i geride bıraktı.

Son olarak Grayscale'in yeni hamlesi, Grayscale'in pazardaki hakimiyetini geri kazanmak için attığı bir adım olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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