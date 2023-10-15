Gratis mağazalarının açılış ve kapanış saatleri birçok kişi tarafından merak edilmekte ve Gratis pazar günleri açık mı? Sorusu sıklıkla araştırılmakta. Peki, Gratis pazar günleri açık mı? Gratis pazar günü saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Gratis çalışma saatleri 2023!

Gratis pazar günleri açık mı? Sorusu, pazar günü Gratis mağazalarında alışveriş yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Kadınlar kadar erkeklerin de oldukça düşkün olduğu Gratis'ten alışveriş yapmak isteyenler Gratis çalışma saatleri 2023 araştırmasını arama motorları üzerinde gerçekleştiriyor. Peki, Gratis pazar günleri açık mı? Gratis pazar günü saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Gratis çalışma saatleri 2023!

GRATİS PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Gratis, pazar günleri de dahil olmak üzere haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Buna göre Gratis şubeleri pazar günleri de açıktır. Gratis çalışma saatleri sabah saat 09:00 ile akşam 21:00 arasındadır. AVM'lerde yer almakta olan Gratis mağazalarının çalışma saatleri ise genellikle 10:00 - 22:00 arasındadır.

GRATİS KART NASIL ALINIR, KULLANILIR?

Gratis Kart almak ve kullanmak basit bir işlemdir. Size en yakın Gratis mağazasından veya Gratis internet sayfası üzerinden kart alabilirsiniz. Aynı zamanda SMS yoluyla da karta sahip olunabiliyor. GRATIS KAYIT yazıp 7889'a ücretsiz mesaj atarak Gratis Kart avantajlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz.