Gratis mağazalarının açılış ve kapanış saatlerine dair detaylar araştırılıyor. Gratis mağazaları ne zaman açılıyor merak konusu oldu. Peki, Gratis ne zaman, saat kaçta açılıyor? Gratis kaçta kapanıyor? Gratis çalışma saatleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Gratis saat kaçta açılıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gratis, Türkiye'nin en popüler kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satış mağazalarından biridir. Gratis mağazalarından alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından Gratis'in ne zaman açılacağı araştırılıyor. Arama motorlarında Gratis çalışma saatleri sorgulatılıyor. İşte, Gratis çalışma saatleri!

GRATİS NERELERDE HİZMET VERİYOR?

Gratis, İstanbul'da 2009 yılında temellerini atmış olan bir kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciridir. İlk mağazasını 17 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul'un Metrocity AVM'sinde açmıştır. Bugün ise 2023 yılı itibariyle Türkiye genelinde 81 ilde bulunan 700'den fazla mağazasıyla hizmet vermektedir.

GRATİS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Gratis Mağazaları haftanın 7 günü saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.