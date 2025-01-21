Grand Kartal Otelin nerede olduğu araştırılıyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. Peki, Grand Kartal Otel nerede?

GRAND KARTAL OTEL NEREDE?

Grand Kartal Otel, Türkiye'nin Bolu ilinde, özellikle kış turizmiyle ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer almaktadır. Otel, Bolu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta ve Ankara ile İstanbul gibi büyük şehirlere kara yoluyla kolayca ulaşılabilir bir konumdadır.

GRAND KARTAL OTEL YANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."