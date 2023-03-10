Grammy Ödülleri nedir? Grammy Ödülleri hangi ülke verir?

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. ! Peki Grammy Ödülleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri düzenlenecek törenle 63'üncü kez sahiplerini bulacak. Grammy Ödülleri nedir? 2023 Grammy Ödülleri için Türkiye'den aday var mı?

GRAMMY ÖDÜLLERİ NEDİR?

Grammy Ödülleri, (Gramofon ödüllerinden ismi gelmektedir) Amerika kökenli müzik ödülleridir. Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana tertip ediliyor. Ödülleri veren kurum ise NARAS (the recording academy) adlı bir akademi. Sinema dünyasının ilgisinin toplandığı Oscar Ödülleri kalibresinde bir öneme sahip olan Grammy Ödülleri 108'den farklı kategoriyi ve 30 farklı müzik türünü kapsamaktadır.

31 Grammy ödülü ile Sir Georg Solti Grammy'i en çok kazanan sanatçıdır. Bunun yanı sıra 27 Grammy ödülüyle Alison Krauss, Grammy'i en çok kazanan kadın sanatçı olmayı başarırken 22 Grammy ödülüyle U2, ödülü en çok kazanan grup unvanına sahiptir. Ayrıca 20 Grammy ödülü ile Beyoncé, 18 Grammy ödülü ile Michael Jackson ve Adele, Rihanna, Eminem, Alicia Keys, LeAnn Rimes, Norah Jones, Taylor Swift ve Madonna gibi ünlüler de Grammy rekorcularından birkaçıdır.