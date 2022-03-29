Grammy 2022 ne zaman? Grammy Ödülleri adayları! Grammy tarihi ne zaman, kim sunuyor, Türkiye'de saat kaçta?

Grammy 2022 ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şarkıcı-söz yazarı ve Late Show grup başkanı Jon Batiste 11 adaylıkla Grammy adaylığına öncülük ederken, Doja Cat, HER ve Justin Bieber her biri sekiz adaylıkla onu takip ediyor. Grammy 2022 ne zaman? Grammy Ödülleri tarihi ne zaman? Grammy'i kim sunuyor, Türkiye'de saat kaçta? İşte, Grammy Awards adayları...

GRAMMY 2022 NE ZAMAN?

Yedi kez Grammy kazanan Billie Eilish, ilk kez aday gösterilen Olivia Rodrigo ile berabere kaldı ve her biri yedi adaylık kazandı ve Lady Gaga ve Tony Bennett, ortak albümleri Love For Sale için beş adaylıkla onu takip etti. Heyecanla beklenen 64. Grammy Ödülleri 4 Nisan'da Las Vegas'ta gerçekleşecek. Saat, 03:00 - 06:30 arasında izlenebilecek.

GRAMMY'İ KİM SUNUYOR?

1 Aralık 2021'de The Daily Show'dan Trevor Noah'ın art arda ikinci yıl Grammy Ödülleri'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu!

2022 GRAMMY ADAYLARI

YILIN KAYDI

"I Still Have Faith In You," ABBA

"Freedom," Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You," Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time", Brandi Carlile

"Kiss Me More," Doja Cat Featuring SZA

"Happier Than Ever," Billie Eilish

"Montero" (Call Me By Your Name), Lil Nas X

"drivers license," Olivia Rodrigo

"Leave The Door Open," Silk Sonic

YILIN ALBÜMÜ

We Are, Jon Batiste

Love For Sale, Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe), Justin Bieber

Planet Her (Deluxe), Doja Cat

Happier Than Ever, Billie Eilish

Back Of My Mind, H.E.R.

Montero, Lil Nas X

Sour, Olivia Rodrigo

Evermore, Taylor Swift

Donda, Kanye West

YILIN ŞARKISI

"Bad Habits," Ed Sheeran

"A Beautiful Noise," Alicia Keys Featuring Brandi Carlile

"drivers license," Olivia Rodrigo

"Fight For You," H.E.R.

"Happier Than Ever," Billie Eilish

"Kiss Me More," Doja Cat Featuring SZA

"Leave The Door Open," Silk Sonic

"Montero (Call Me By Your Name)," Lil Nas X

"Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time," Brandi Carlile

EN İYİ YENİ SANATÇI

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU

"Shot In The Dark," AC/DC

"Freedom," Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You," Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Happier Than Ever," Billie Eilish

"Montero (Call Me By Your Name)," Lil Nas X

"Good 4 U," Olivia Rodrigo

EN İYİ UZUN MÜZİK VİDEOSU

Inside, Bo Burnham

David Byrne's American Utopia, David Byrne

Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, Billie Eilish

Music, Money, Madness…Jimi Hendrix In Maui, Jimi Hendrix

Summer Of Soul, Various Artists

EN İYİ POP VOCAL ALBÜMÜ

Justice (Triple Chucks Deluxe), Justin Bieber

Planet Her (Deluxe), Doja Cat

Happier Than Ever, Billie Eilish

Positions, Ariana Grande

Sour, Olivia Rodrigo

EN İYİ DANS/ELECTRONIC ŞARKI KAYDI

"Hero," Afrojack & David Guetta

"Loom," Ólafur Arnalds Featuring Bonobo

"Before," James Blake

"Heartbreak," Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

"You Can Do It," Caribou

"Alive," Rüfüs Du Sol

"The Business," Tiësto

EN İYİ DANS/ELECTRONIC MÜZİK ALBÜMÜ

Subconsciously, Black Coffee

Fallen Embers,Illenium

Music Is the Weapon, Major Lazer

Shockwave, Marshmello

Free Love, Sylvan Esso

Judgement, Ten City

Grammy En İyi Enstrümantal Pop Albümü

Double Dealin', Randy Brecker & Eric Marienth

The Garden, Rachel Eckroth

Tree Falls, Taylor Eigsti

At Blue Note Tokyo, Steve Gadd Band

Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2, Mark Lettieri

EN İYİ R&B PERFORMANSI

"Lost You," Snoh Aalegra

"Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Damage," H.E.R.

"Leave The Door Open," Silk Sonic

"Pick Up Your Feelings," Jazmine Sullivan

EN İYİ R&B ŞARKISI

"Damage," H.E.R.

"Good Days," SZA

"Heartbreak Anniversary," Giveon

"Leave The Door Open," Silk Sonic

"Pick Up Your Feelings," Jazmine Sullivan

En İyi Progresif R&B Albümü Grammy Ödülü

New Light, Eric Bellinger

Something To Say, Cory Henry

Mood Valiant, Hiatus Kaiyote

Table For Two, Lucky Daye

Dinner Party: Dessert, Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay, Masego

EN İYİ RAP PERFORMANSI

"Family Ties," Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

"Up," Cardi B

"M Y . L I F E," J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

"Way 2 Sexy," Drake Featuring Future & Young Thug

"Thot S***," Megan Thee Stallion

EN İYİ RAP ORTAK ÇALIŞMASI

"p r i d e . i s . t h e . devil," J. Cole Featuring Lil Baby

"Need to Know," Doja Cat

"Industry Baby," Lil Nas X Featuring Jack Harlow

"Wusyaname," Tyler, The Creator Featuring Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign

"Hurricane," Kanye West Featuring The Weeknd & Lil Baby

EN İYİ RAP ŞARKISI

"Bath Salts," DMX Featuring Jay-Z & Nas

"Best Friend," Saweetie Featuring Doja Cat

"Family Ties," Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

"Jail," Kanye West Featuring Jay-Z

"m y . l i f e," J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

The Off Season, J. Cole

Certified Lover Boy, Drake

King's Disease II, Nas

Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator

Donda, Kanye West

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

"Forever After All," Luke Combs

"Remember Her Name," Mickey Guyton

"All I Do Is Drive," Jason Isbell

"camera roll," Kacey Musgraves

"You Should Probably Leave," Chris Stapleton

EN İYİ COUNTRY DÜET PERFORMANSI

"If I Didn't Love You," Jason Aldean & Carrie Underwood

"Younger Me," Brothers Osborne

"Glad You Exist," Dan + Shay

"Chasing After You," Ryan Hurd & Maren Morris

"Drunk (And I Don't Wanna Go Home)," Elle King & Miranda Lambert

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