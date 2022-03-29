Grammy 2022 ne zaman? Grammy Ödülleri adayları! Grammy tarihi ne zaman, kim sunuyor, Türkiye'de saat kaçta?
- Güncelleme:
Aylarca gecikmeden sonra, Grammy'ler çok yakında sahiplerini bulacak. Müziğin en önemli gecesi, birinci sınıf sanatçılar, ilk kez aday olanlardan çıkışlar, beklenmedik işbirlikleri ve müzik ikonlarına duygusal övgüler içerecek. Grammy 2022 ne zaman? Grammy Ödülleri tarihi ne zaman? Grammy'i kim sunuyor, Türkiye'de saat kaçta? İşte, Grammy Awards adayları...
Grammy 2022 ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şarkıcı-söz yazarı ve Late Show grup başkanı Jon Batiste 11 adaylıkla Grammy adaylığına öncülük ederken, Doja Cat, HER ve Justin Bieber her biri sekiz adaylıkla onu takip ediyor. Grammy 2022 ne zaman? Grammy Ödülleri tarihi ne zaman? Grammy'i kim sunuyor, Türkiye'de saat kaçta? İşte, Grammy Awards adayları...
Yedi kez Grammy kazanan Billie Eilish, ilk kez aday gösterilen Olivia Rodrigo ile berabere kaldı ve her biri yedi adaylık kazandı ve Lady Gaga ve Tony Bennett, ortak albümleri Love For Sale için beş adaylıkla onu takip etti. Heyecanla beklenen 64. Grammy Ödülleri 4 Nisan'da Las Vegas'ta gerçekleşecek. Saat, 03:00 - 06:30 arasında izlenebilecek.
1 Aralık 2021'de The Daily Show'dan Trevor Noah'ın art arda ikinci yıl Grammy Ödülleri'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu!
YILIN KAYDI
- "I Still Have Faith In You," ABBA
- "Freedom," Jon Batiste
- "I Get A Kick Out Of You," Tony Bennett & Lady Gaga
- "Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon
- "Right On Time", Brandi Carlile
- "Kiss Me More," Doja Cat Featuring SZA
- "Happier Than Ever," Billie Eilish
- "Montero" (Call Me By Your Name), Lil Nas X
- "drivers license," Olivia Rodrigo
- "Leave The Door Open," Silk Sonic
YILIN ALBÜMÜ
- We Are, Jon Batiste
- Love For Sale, Tony Bennett & Lady Gaga
- Justice (Triple Chucks Deluxe), Justin Bieber
- Planet Her (Deluxe), Doja Cat
- Happier Than Ever, Billie Eilish
- Back Of My Mind, H.E.R.
- Montero, Lil Nas X
- Sour, Olivia Rodrigo
- Evermore, Taylor Swift
- Donda, Kanye West
YILIN ŞARKISI
- "Bad Habits," Ed Sheeran
- "A Beautiful Noise," Alicia Keys Featuring Brandi Carlile
- "drivers license," Olivia Rodrigo
- "Fight For You," H.E.R.
- "Happier Than Ever," Billie Eilish
- "Kiss Me More," Doja Cat Featuring SZA
- "Leave The Door Open," Silk Sonic
- "Montero (Call Me By Your Name)," Lil Nas X
- "Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon
- "Right On Time," Brandi Carlile
EN İYİ YENİ SANATÇI
- Arooj Aftab
- Jimmie Allen
- Baby Keem
- FINNEAS
- Glass Animals
- Japanese Breakfast
- The Kid Laroi
- Arlo Parks
- Olivia Rodrigo
- Saweetie
- "Shot In The Dark," AC/DC
- "Freedom," Jon Batiste
- "I Get A Kick Out Of You," Tony Bennett & Lady Gaga
- "Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon
- "Happier Than Ever," Billie Eilish
- "Montero (Call Me By Your Name)," Lil Nas X
- "Good 4 U," Olivia Rodrigo
- Inside, Bo Burnham
- David Byrne's American Utopia, David Byrne
- Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, Billie Eilish
- Music, Money, Madness…Jimi Hendrix In Maui, Jimi Hendrix
- Summer Of Soul, Various Artists
EN İYİ POP VOCAL ALBÜMÜ
- Justice (Triple Chucks Deluxe), Justin Bieber
- Planet Her (Deluxe), Doja Cat
- Happier Than Ever, Billie Eilish
- Positions, Ariana Grande
- Sour, Olivia Rodrigo
- "Hero," Afrojack & David Guetta
- "Loom," Ólafur Arnalds Featuring Bonobo
- "Before," James Blake
- "Heartbreak," Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs
- "You Can Do It," Caribou
- "Alive," Rüfüs Du Sol
- "The Business," Tiësto
- Subconsciously, Black Coffee
- Fallen Embers,Illenium
- Music Is the Weapon, Major Lazer
- Shockwave, Marshmello
- Free Love, Sylvan Esso
- Judgement, Ten City
- Double Dealin', Randy Brecker & Eric Marienth
- The Garden, Rachel Eckroth
- Tree Falls, Taylor Eigsti
- At Blue Note Tokyo, Steve Gadd Band
- Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2, Mark Lettieri
- "Lost You," Snoh Aalegra
- "Peaches," Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon
- "Damage," H.E.R.
- "Leave The Door Open," Silk Sonic
- "Pick Up Your Feelings," Jazmine Sullivan
- "Damage," H.E.R.
- "Good Days," SZA
- "Heartbreak Anniversary," Giveon
- "Leave The Door Open," Silk Sonic
- "Pick Up Your Feelings," Jazmine Sullivan
- New Light, Eric Bellinger
- Something To Say, Cory Henry
- Mood Valiant, Hiatus Kaiyote
- Table For Two, Lucky Daye
- Dinner Party: Dessert, Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington
- Studying Abroad: Extended Stay, Masego
- "Family Ties," Baby Keem Featuring Kendrick Lamar
- "Up," Cardi B
- "M Y . L I F E," J. Cole Featuring 21 Savage & Morray
- "Way 2 Sexy," Drake Featuring Future & Young Thug
- "Thot S***," Megan Thee Stallion
- "p r i d e . i s . t h e . devil," J. Cole Featuring Lil Baby
- "Need to Know," Doja Cat
- "Industry Baby," Lil Nas X Featuring Jack Harlow
- "Wusyaname," Tyler, The Creator Featuring Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign
- "Hurricane," Kanye West Featuring The Weeknd & Lil Baby
- "Bath Salts," DMX Featuring Jay-Z & Nas
- "Best Friend," Saweetie Featuring Doja Cat
- "Family Ties," Baby Keem Featuring Kendrick Lamar
- "Jail," Kanye West Featuring Jay-Z
- "m y . l i f e," J. Cole Featuring 21 Savage & Morray
- The Off Season, J. Cole
- Certified Lover Boy, Drake
- King's Disease II, Nas
- Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator
- Donda, Kanye West
- "Forever After All," Luke Combs
- "Remember Her Name," Mickey Guyton
- "All I Do Is Drive," Jason Isbell
- "camera roll," Kacey Musgraves
- "You Should Probably Leave," Chris Stapleton
- "If I Didn't Love You," Jason Aldean & Carrie Underwood
- "Younger Me," Brothers Osborne
- "Glad You Exist," Dan + Shay
- "Chasing After You," Ryan Hurd & Maren Morris
- "Drunk (And I Don't Wanna Go Home)," Elle King & Miranda Lambert