Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altının artık üretilip üretilmeyeceği vatandaşın gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında Gram, çeyrek altın kalkıyor mu? 2023 yarım altın kalkacak mı? soruları araştırıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Son günlerde gündem olan altın haberlerinin ardından Gram, çeyrek altın kalkıyor mu? 2023 yarım altın kalkacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor.

GRAM, ÇEYREK ALTIN KALKIYOR MU?

Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

EN AZ 1 GRAM OLARAK ÜRETİLECEK

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler.

EN FAZLA 100 GRAM AĞIRLIĞINDA OLACAK

Altın fiyatlarının yükselmesi ile yarım gram altın düğünlerin gözdesi haline gelmişti. Kararla birlikte yarım gram tarih oluyor. Genelgede yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.

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