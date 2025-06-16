Gram altında yeni rekor! Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?

Gram altında yeni rekor! Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?
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Gram altında yeni rekor! 16 Haziran 2025 Pazartesi günü altın piyasalarında tarihi bir gün yaşanıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, kaç TL?

Gram altında yeni rekor haberleri, ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Bugün gram altın kaç TL oldu? Altın yatırımcıları için kritik bir gün! Gram altında yeni rekor kırılırken, çeyrek ve tam altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor. İşte 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

16 Haziran 2025 sabahı itibarıyla gram altın 4.380 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Şu anda gram altın 4.355 TL'den işlem görüyor.

Gram altında yeni rekor! Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?

16 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı da yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 7.208 TL'den, tam altın ise 28.703 TL'den satılıyor.

Gram altında yeni rekor! Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Altın fiyatlarındaki bu artışın arkasında, İsrail ve İran arasındaki gerilim gibi jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ons altın fiyatlarının 3.430 dolar seviyelerine yükselmesi bulunuyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıları altına yönlendiriyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek için bankaların resmi internet siteleri ve güvenilir finans platformlarını kullanabilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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