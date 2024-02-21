GRAM ALTIN ZİRVE YAPTI! Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT...

Son dönemlerde fiyat artışı ile adından sıkça bahsettiren altın piyasası yakından takip ediliyor. Vatandaşlar anlık olarak altın fiyatlarını inceliyor. 21 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar...

Altın fiyatları, ekonomiyle yakından ilgilenenler ve altın yatırımı yapanlar tarafından titizlikle takip edilmektedir. Son üç ay içinde altın fiyatları rekor seviyelere ulaşmışken, ilerleyen dönemdeki trendleri belirlemek için dikkatle izlenmektedir. ABD Merkez Bankası (FED), ocak ayında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. FED'in 2024 yılında faiz indirimi yapacağına dair algılar, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 030 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bugün itibariyle gram altın 2.020 liradan alınıp satılmaktadır.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 3.458 lira ve satış fiyatı 3.592 liradır. Yarım altın için alış fiyatı 6.938 lira, satış fiyatı ise 7.162 lira olarak belirlenmiştir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alışta 13 bin 770 liradan işlem görmekte olup, satış fiyatı ise 14 bin 240 liradır.