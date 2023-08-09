Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Gram altın satışı yasaklandı mı? Sorusu gündeme geliyor. Yapılan kısıtlamalar, farklı altın türlerinin alım-satım işlemlerinin yasak olup, olmadığının araştırılmasına neden oluyor. Peki, Gram altın satışı yasaklandı mı? Gram altın satmak-almak yasak mı, ne zaman yasaklanacak?

Gram altın satışı yasaklandı mı? Sorusu, yapılacak olan yasaklama haberlerin ardından gündeme geldi ve birçok vatandaş tarafından merak edildi. Düğünlerde altın takmak isteyen fakat çok fazla para harcamak isteyen vatandaşların tercihi yarım gram altından yana oluyordu. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte yarım gram altın satışlarının biteceği yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Gram altın satışı yasaklandı mı? Gram altın satmak-almak yasak mı, ne zaman yasaklanacak?

GRAM ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. Buna göre gram altın satışı devam edecek ve herhangi bir yasaklama uygulanmayacak.

YARIM GRAM ÜRETİMİ NEDEN DURDU?

Altın fiyatlarının yükselmesi ile yarım gram altın düğünlerin gözdesi haline gelmişti. Kararla birlikte yarım gram tarih oluyor. Genelgede yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.

ALTIN İTHALATI 7 AYDA YÜZDE 180 ARTTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu.