Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dolarda sert bir gerileme oldu. Peki Gram altın neden düşüyor?

Gram altın neden düşüyor? Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dolarda sert bir gerileme oldu. Peki Gram altın neden düşüyor? Detaylar...

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından, dolarda 2 liralık bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 25,25'e kadar düştü.

Karar öncesi 29,67 seviyesinde bulunan euro kararla birlikte 27,47'ye kadar gerilerken, altının gram fiyatı ise 1.679 liradan 1.603 liraya düştü.

PİYASALARDA SON DURUM

Saat 15.50 itibarıyla dolar 25,40'tan, euro 27,62'den, altının gram fiyatı ise 1.605 liradan işlem görüyor.