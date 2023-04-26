Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirde başlamasının ardından merak edildi. Vatandaşların gündeminde yer alan gram altın fiyatı ile ilgili Gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar 2023? araştırması yapılıyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar 2023?

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla değişim gösterdi. Arama motorlarında Gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar 2023? soruları aratılıyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar 2023? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirde başlamasının ardından 1.247 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 1.997 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,10 değer kaybederek 1.995 dolara geriledi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna gelindiği beklentisinin güçlendiğini belirterek, dünya genelinde resesyon endişesinin ise günden güne güç kazandığını ifade etti. ABD'de Tüketici Güven Endeksinin 9 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken analistler, ülkede yeni konut satışlarının ise beklentileri aştığını belirterek makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirdi. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 1.980 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.