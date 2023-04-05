Altın fiyatları bugün ABD verileriyle birlikte sert yükseldi. Ons altın ve döviz kurundaki yükselişlerden etkilenen altının gram fiyatı merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan altın fiyatı hakkında arama motorlarında Gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar? soruları aratıldı.

ABD'de bugün açıklanan açık iş sayısı ve fabrika siparişlerinin beklentilerin altında kalması, resesyon endişelerinde artışla birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası konusunda elini zorlaştırırken, petrol fiyatlarındaki artış da enflasyonla ilgili endişelerin artmasına neden oldu. Hem resesyon hem de enflasyon kaygılarındaki artış ise altın fiyatlarını destekledi. Merak edilenler arasında ise Gram altın ne kadar oldu, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar? soruları yer aldı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

ABD'de açıklanan veriler altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden oldu. Ons altın fiyatı, yüzde 2'ye yakın artışla 2 bin 25 dolara kadar yükseldi. Bu rakam, son 1 yılın zirvesi oldu. Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişle 1.250 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

Analistler, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle varlık fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını söyledi. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın merkez bankalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörüldüğünü aktararak, son gelişmelerin ardından bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağının tahmin edildiğini söyledi.