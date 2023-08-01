Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından yeni fiyatından işlem görüyor. Vatandaşların gündeminde ise gram altın fiyatları yer aldı. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Anlık güncel altın fiyatları nedir? 1 gram altın kaç TL?

Gram altın ne kadar oldu? Anlık güncel altın fiyatları nedir? 1 gram altın kaç TL? soruları gündemde yer aldı. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre farklı fiyata ulaştı. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Anlık güncel altın fiyatları nedir? 1 gram altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.696 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, cumhuriyet altını 11.250 liradan satılıyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor. Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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