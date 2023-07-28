Dün sabah saatlerinde 1.717 lira ile rekor kıran altın günü 1.680 lira seviyelerinde tamamlamıştı. Arama motorlarında ise Gram altın ne kadar oldu? Anlık güncel altın fiyatları nedir? 1 gram altın kaç TL? araması yapılıyor. İşte merak edilenler...

Gram altın ne kadar oldu? Anlık güncel altın fiyatları nedir? 1 gram altın kaç TL? merak ediliyor. Altının gram fiyatı, dün 1.717 lira ile rekor kırmıştı. Daha sonra ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? Anlık güncel altın fiyatları nedir? 1 gram altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün sabah saatlerinde 1.717 lira ile rekor kıran altın günü 1.680 lira seviyelerinde tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altın, 1.689 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.210 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.948 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

ONS ALTINDA 1.950 VE 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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