Gram altın ne kadar merak ediliyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 989 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde işlem görüyor Peki, Gram altın ne kadar, kaç TL? 26 Ekim gram altın fiyatı! Altın ne kadar? İşte, altının gramı ne kadar? Yanıtı...

Gram altın ne kadar? Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 989 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde işlem görüyor Peki, Gram altın ne kadar, kaç TL? 26 Ekim gram altın fiyatı! Altın ne kadar? İşte, altının gramı ne kadar? Yanıtı haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 999 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1599 liradan, cumhuriyet altını ise 6.650 TL'den satılıyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.599 lira, Cumhuriyet altını da 6.650 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.670 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de son açıklanan verilerin resesyon kaygılarını artırması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin doları baskıladığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Dün ABD'de açıklanan, ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azalarak Mart 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 3 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini vurguladı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.