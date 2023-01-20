Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1.167 liradan işlem görüyor. Gram altın ne kadar, kaç TL? 20 Ocak gram altın fiyatı ne kadar? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Gram altın ne kadar, kaç TL? Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1.167 liradan işlem görüyor.Gram altın ne kadar, kaç TL? 20 Ocak gram altın fiyatı ne kadar? merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.167 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 artışla 1.168 liradan tamamladı.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.