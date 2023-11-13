Gram altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar, güncel gram altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, Gram altın ne kadar? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın, yarım altın kaç TL? İşte detaylar...

Gram altın ne kadar? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın, yarım altın kaç TL?

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 Kasım Gram altın ne kadar merak konusu oldu. Yatırım yapan vatandaşlar tarafından gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları araştırılıyor. Arama motorlarında bugünkü altın fiyatı sorgulatılıyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle 1.776 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.783 lira seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, cumhuriyet altını 11.990 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.