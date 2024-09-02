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GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...

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2 Eylül tarihinde gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler için güncel bilgiler haberimizde...

Cuma günü yüzde 0,30 düşüşle 2.503,4 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu anda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 2.498 dolardan işlem görüyor. 2 Eylül itibarıyla güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki, Gram altın ne kadar? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, 2 bin 735 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 520 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 18 bin 40 liradan satılıyor.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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