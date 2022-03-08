Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar? Altın rekor kırdı mı?
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Son dönemde altın fiyatları hızla yükselişe geçerken gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları takip edildi. Peki, Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar? Altın rekor kırdı mı? Gram altın kaç TL?
Rusya- Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatları artarken vatandaşlar Gram altın kaç TL, Çeyrek altın, tam altın 8 Mart GÜNCEL fiyatları ne kadar vealtın rekorkırdı mı gibi konular merak edildi? Peki, gram altın kaç TL?
GRAM ALTIN KAÇ TL?
8 Mart 2022,saat 20.10 itibariyle
Altın Ons: 2064,10
Gram: 962,67
Çeyrek Altın: 1559,52
Yarım Altın: 3119,05
Tam Altın: 6228,47
Cumhuriyet Altını: 6296,40
Reşat Altını: 6486,91
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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