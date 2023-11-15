15 Kasım tarihli güncel altın fiyatları merakla araştırılıyor. Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL olduğu gündeme geliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışının ardından altın fiyatları merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı ne kadar olduğu sorgulanıyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı yükselişle başladı. Peki, Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL) 15 Kasım | Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!

Gram altın bugün ne kadar oldu ve altın fiyatları güncel ne kadar olduğu sorgulanıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 15 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.816 lira seviyesinden işlem görüyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 15 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 1.816 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12.210 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ ARTIŞLARINI SONA ERDİRMESİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasının, altın başta olmak üzere değerli madenlerin fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 1.990 seviyelerinin direnç, 1.950 ve 1.940 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.