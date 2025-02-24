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Gram altın fiyatları 2025! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat canlı altın fiyatları!

Gram altın fiyatları 2025! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat canlı altın fiyatları!
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Küresel piyasalardaki son gelişmeler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. 24 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarında önemli artışlar kaydedildi. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat 2025 tarihinde Çin'den ithal edilen ürünlere %10 ek gümrük vergisi uygulama kararı ve Çin'in buna karşılık olarak ABD'den ithal edilen bazı ürünlere %10 ila %15 arasında ek gümrük vergisi getirmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı. Bu süreçte, küresel ticarette belirsizlik artarken, altın fiyatları hızla yükseldi. Uzmanlar, ticaret savaşlarının ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının daha da artabileceğini öngörüyor. Peki, 24 Şubat 2025 altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09:23 itibariyle yüzde 0,01 artarak 3441,92'den işlem görüyor.

Gram altın fiyatları 2025! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat canlı altın fiyatları!Gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:23 itibariyle yüzde 0,24 artışla 5586,91'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:23 itibariyle yüzde 0,24 artışla 11173,82'den işlem görüyor.

Gram altın fiyatları 2025! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat canlı altın fiyatları!ONS altın ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:23 itibariyle yüzde0,24 artışla 22313,15'den işlem görüyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:23 itibariyle yüzde 0,12 artışla 2938,64'ten işlem görüyor.

Gram altın fiyatları 2025! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat canlı altın fiyatları!Çeyrek altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3527 liradan alınırken 3567 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları 2025! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Şubat canlı altın fiyatları!Kapalıçarşı'da gram altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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