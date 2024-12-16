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GRAM ALTIN FİYATLARI | 16 Aralık çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATLARI | 16 Aralık çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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16 Aralık tarihinde çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler, 'Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altın kaç lira?' sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatlarındaki güncel durum ve detaylar haberimizde.

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 16 Aralık altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Aralık altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2648 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2643 lira, en yüksek de 2655 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2653 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2974 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2971 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2982 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3002 liradan alınırken 3038 liradan satılıyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.781,6 TL, satış 4.901,1 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.512,2 TL, satış 9.750,0 TL.

ALTIN FİYATLARI

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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