GRAM ALTIN FİYATLARI | 16 Aralık çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

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ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2648 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2643 lira, en yüksek de 2655 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2653 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2974 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2971 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2982 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3002 liradan alınırken 3038 liradan satılıyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.781,6 TL, satış 4.901,1 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.512,2 TL, satış 9.750,0 TL.

ALTIN FİYATLARI