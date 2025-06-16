Gram altın fiyatı! 16 Haziran CANLI altın fiyatları... Altın fiyatları bugün yükseldi mi?

16 Haziran canlı altın fiyatları, yatırımcılar için kritik bilgiler sunuyor. Gözler bugün de piyasalardaki anlık verilere çevrildi. 16 Haziran 2025 tarihinde canlı altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? Yatırımcıların anlık takip ettiği gram altın fiyatı sabah saatlerinden itibaren ekonomi sitelerinde ve finans uygulamalarında dikkatle inceleniyor. İşte güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

Uzmanlar, 16 Haziran canlı altın fiyatları açısından yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararlarını ve ekonomik verileri takip ederken, altın fiyatlarında dalgalanmaların süreceği öngörülüyor.

GRAM ALTIN NEDEN ARTIYOR?

Orta Doğu'da artan gerginlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler güvenli limanlara olan talebi artırıyor.

Analistler, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın ürün maliyetlerini artıracağına yönelik endişeleri arttırdığını da belirten analistler, bu gelişmelerle birlikte büyük merkez bankalarının para politikalarındaki olası değişikliklerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 380 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın4.349,41 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

16 Haziran itibarıyla çeyrek altın 7.128,00 TL'den alınıyor.