Gram Altın, Çeyrek Altın, Ata Altın, Tam Altın fiyatı ne kadar? Güncel 20 Eylül 2023 Altın fiyatları?
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Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor. Anlık altın fiyatları ve gram altın kaç lira olduğu araştırılıyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Anlık altın fiyatları! Çeyrek Altın ve Tam Altın fiyatı ne kadar, kaç lira? 20 Eylül 2023 Gram Altın kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün 1.721-1.672 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.678 liradan tamamladı.
Cumhuriyet altınının ise alış fiyatı 11.330, satış fiyatı 11.501TL
Altının gram fiyatı, 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor.
ANALİSTLERİN YORUMU
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Piyasalarda, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.