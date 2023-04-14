Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? Graınturk Tarım halka arz kaç lot verir? Graınturk Tarım GRTRK halka arz oransal mı, eşit mi?

Graınturk Tarım halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Graınturk Tarım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? Graınturk Tarım halka arz oransal mı, eşit mi? Graınturk Tarım halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...