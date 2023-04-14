Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? Graınturk Tarım halka arz kaç lot verir? Graınturk Tarım GRTRK halka arz oransal mı, eşit mi?
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Graınturk Tarım halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Graınturk Tarım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? Graınturk Tarım halka arz oransal mı, eşit mi? Graınturk Tarım halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Graınturk Tarım halka arz kaç lot verir? sorusu merak konusu oldu. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların Graınturk Tarım halka arzını takip etmesiyle beraber gündeme Graınturk Tarım halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? Graınturk Tarım halka arz oransal mı, eşit mi? Graınturk Tarım halka arz kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Graınturk Tarım alabileceğiniz bankalar!
Graınturk Tarım halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Graınturk Tarım, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Graınturk Tarım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Graınturk Tarım 17,60 TL'den halka arz olacak.
Graınturk Tarım hisse kodu #GRTRKolarak açıklandı.
Graınturk Tarım şirketi 25,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit dağıtım yapacak.