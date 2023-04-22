Graınturk halka arz ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse fiyatı ne?

Graınturk Tarım halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Graınturk Tarım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse fiyatı ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...