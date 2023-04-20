Graınturk halka arz kaç lot verir? Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz fiyatı ne? Graınturk halka arz hangi bankalarda?
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Graınturk Tarım halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Graınturk Tarım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Graınturk halka arz kaç lot verir? Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz fiyatı ne? Graınturk halka arz hangi bankalarda? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Graınturk halka arz ne zaman? sorusu merak konusu oldu. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların Graınturk Tarım halka arzını takip etmesiyle beraber gündeme Graınturk Tarım halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Graınturk halka arz kaç lot verir? Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz fiyatı ne? Graınturk halka arz hangi bankalarda? sorularını merak ediyor. İşte Graınturk Tarım alabileceğiniz bankalar!
Graınturk Tarım halka arz tarihi 18-19 Nisan 202310:30-13:00 olarak belirlendi.
Graınturk Tarım, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Graınturk Tarım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Graınturk Tarım 17,60 TL'den halka arz olacak.
Graınturk Tarım hisse kodu #GRTRKolarak açıklandı.
Graınturk Tarım şirketi 25,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit dağıtım yapacak.