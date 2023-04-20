Graınturk halka arz kaç lot verir? Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz fiyatı ne? Graınturk halka arz hangi bankalarda?

Graınturk Tarım halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Graınturk Tarım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Graınturk halka arz kaç lot verir? Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz fiyatı ne? Graınturk halka arz hangi bankalarda? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...