Graınturk GRTRK halka arz ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? Graınturk halka arz hisse fiyatı ne?
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Graınturk Tarım halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar Graınturk Tarım halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Graınturk Tarım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? GRTRK halka arz hisse fiyatı ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Graınturk halka arz ne zaman? sorusu merak konusu oldu. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların Graınturk Tarım halka arzını takip etmesiyle beraber gündeme Graınturk Tarım halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Graınturk halka arz ne zaman? Graınturk halka arz hisse kodu ne, ne zaman işlem görecek? GRTRK halka arz hisse fiyatı ne? sorularını merak ediyor. İşte Graınturk Tarım alabileceğiniz bankalar!
GRTRK Tarım halka arz tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak açıklandı.
Graınturk Tarım, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Graınturk Tarım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Graınturk Tarım 17,60 TL'den halka arz olacak.
Graınturk Tarım hisse kodu #GRTRK olarak açıklandı.
Graınturk Tarım şirketi 25,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit dağıtım yapacak.