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Graffe nedir, nasıl yapılır? İtalyan tatlısı Graffe nedir? Graffe ve donut aynı şey mi? Graffe tatlı tarifi!

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Graffe nedir, nasıl yapılır? İtalyan tatlısı Graffe nedir? Graffe ve donut aynı şey mi? Graffe tatlı tarifi!

Graffe İtalyan donut tatlısı olarak geçmektedir. Masterchef'te bugün Danilo Şef'in annesi Graffe yapılışını gösterecek. Peki, Graffe nedir, nasıl yapılır? İtalyan tatlısı Graffe nedir?

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Graffe nedir, nasıl yapılır? İtalyan tatlısı Graffe nedir? Graffe ve donut aynı şey mi?

GRAFFE NEDİR?

Graffe bir İtalyan tatlısıdır. Graffe hakkında internette fazla bilgi bulunmamaktadır. Yapılış itibariyle donuta benzemektedir. Graffe bazı kaynaklarda İtalyan donutu olarak geçiyor.

Graffe nedir, nasıl yapılır? İtalyan tatlısı Graffe nedir? Graffe ve donut aynı şey mi? Graffe tatlı tarifi!

Graffe nedir, nasıl yapılır? İtalyan tatlısı Graffe nedir? Graffe ve donut aynı şey mi? Graffe tatlı tarifi!

Graffe tatlısının içerisinde un, yumurta, haşlanmış patates, portakal vb. gibi ürünler bulunmaktadır.

DONUT NEDİR?

Donut (İngilizce: doughnut veya donut), özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler.

Başlıca iki şekilde üretilir: simit donut ve deliksiz (daire şeklinde) donut. Sadenin yanı sıra çikolata, reçel, krema gibi çok çeşitli malzemelerle kaplanmış veya içi doldurulmuş donut çeşitleri üretilir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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