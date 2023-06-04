Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi. Kutlamalara ise Graeme Souness geldi. Graeme Souness kim? Graeme Souness ne yaptı?

Son dakika: Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı. Şampiyonluk törenine ise Graeme SounessPeki, Graeme Souness kim? Graeme Souness ne yaptı?

GRAEME SOUNESS KİM?

Galatasaray teknik direktör olarak görev yaptı. Teknik direktörlük zamanında Galatasaray'da Turkiye kupası sampiyonluğu yaşayan teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun ortasına bayrak dikmesiyle tanındı. Bu hareketinden dolayı Galatasaray taraftarları kendisine, İstanbul'un Fethi sırasında burçlara bayrağı ilk diken Türk askeri olan Ulubatlı Hasan'a ithafen Ulubatlı Souness lakabını verdi. Liverpool, Rangers kulüplerinde oynadı. Newcastle United, Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı.

Futbolculuk kariyerine rağmen aynı başarıyı teknik adamlıkta gösteremeyen Souness Galatasaray'dan sonra çalıştırdığı (Southampton, Torino, Benfica, Blackburn Rovers, Newcastle United) takımlarda başarıyı sağlayamadı ve en son İngiltere'nin Blackburn Rovers ekibinde, Blackburn için harcattığı rekor transfer ücretine rağmen takımı ligin ortalarında kaldı. Ancak, yine de diğer takımların harcadıklarını gözönünde bulundurursak eğer başarılı olmuştur. Nitekim, Newcastle United kendisini Blackburn'den transfer etmiştir.

Graeme Souness ne yaptı?



Souness, Galatasaray'a Türkiye Kupası'nı kazandırdığı 1996 yılındaki maçtan sonra zaferini Fenerbahçe Stadı'na bayrak dikerek kutlamıştı.