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Grab kullanıcıları kripto para ile ödeme yapabilecek

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Singapur'daki Grab kullanıcıları, günlük işlemlerini kripto para birimleri üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu yenilikçi adım, araç çağırma, yemek teslimatı ve dijital ödemeler gibi hizmetler sunan Grab'ın Triple-A ile ortaklığı sayesinde gerçekleşti. Kullanıcılar, GrabPay Cüzdanlarına para yüklemek için Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Singapur doları cinsinden stablecoin XSGD, Circle'ın USDC ve Tether'in USDT stablecoin'leri dahil beş farklı kripto para birimiyle ödemelerini yapabilecekler.

Singapur, Grab kullanıcılarının kripto para birimleriyle ödemeler yapabilmesine olanak tanıyan yenilikçi bir adıma ev sahipliği yapıyor. Bu gelişme, günlük alışverişlerden yemek siparişlerine kadar her türlü işlemde dijital para birimlerinin kullanımını genişletiyor.

Grab ve Triple-A Ortaklığı, Günlük İşlemlerde Kripto Kullanımını Mümkün Kılıyor

Singapur'da yaşayan Grab kullanıcıları, artık günlük ödemelerini kripto para birimleri üzerinden yapabilecekler. Güney Asya'nın önde gelen süper uygulaması, araç çağırma, yemek teslimatı ve dijital ödemeler gibi hizmetler sunuyor. Bu yenilikçi adım, şirketin şimdilik sadece Singapur'da faaliyet gösteren kullanıcılarına özel olarak sunuluyor.

Grab'ın bu yeni özelliği, lisanslı ödeme sağlayıcısı Triple-A ile yapılan bir ortaklık sayesinde mümkün hale geldi. Kullanıcılar, GrabPay Cüzdanlarına para yüklemek için kripto para birimlerini kullanabilecek. Bu hizmetle birlikte, Singapur'daki Grab kullanıcıları, Bitcoin (BTC), Ether (ETH), StraitsX tarafından desteklenen Singapur doları cinsinden stablecoin XSGD, Circle'ın USDC ve Tether'in USDT stablecoin'leri dahil olmak üzere beş farklı kripto para birimiyle ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Triple-A'dan yapılan açıklamada, Singapur'daki dijital para sahiplerinin artık günlük işlemlerini kripto para birimleri ile yapabilecekleri belirtildi. Grab'ın bu yeni adımı, Web3 teknolojilerine olan ilgisini de gözler önüne seriyor. Son olarak Eylül 2023'te, şirketin Circle ile Grab süper uygulaması içinde bir Web3 cüzdanı geliştirmek için pilot bir uygulama planladığı açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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