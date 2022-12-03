GQ ödüllerini kim kazandı 2022? GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahipleri kimler oldu? Yılın ekran yüzü, yılın ikonu, yılın komedi oyuncusu kim?

GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri kimlere verildi merak edildi. Peki, GQ Türkiye Men Of The Year ödüllerini kimler aldı? Yılın komedi oyuncusu kim seçildi? Yılın ikonu ödülü kime verildi? Cem Yılmaz ödül aldı mı? Yılın ekran yüzü kim seçildi? İşte detaylar...

Gq Türkiye Men Of The Year Ödülleri sahiplerini buldu! Peki, GQ ödüllerini kim kazandı? GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahipleri kimler oldu? Yılın ekran yüzü, yılın ikonu, yılın komedi oyuncusu kimdir? Tüm ödül kazananlar ve kategoriler haberimizde...

GQ ÖDÜLLERİNİ KİMLER ALDI?

Gq Türkiye Men of The Year 2022 Ödülleri, dün akşam Türkiye'de 10. kez düzenlendi. Birçok kategoride ödül verilirken Yılın Ekran Yüzü ödülünü Berk Oktay, Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Uraz Kaygılaroğlu, Yılın Kadını Ödülü'nü de Merve Dizdar aldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Ece Sükan, gecede ünlü isimleri karşılayarak sohbet etti.

GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahipleri:

Yılın Ekran Yüzü : Berk Oktay

Berk Oktay Yılın İkonu : Kenan Doğulu

Kenan Doğulu Yılın Göz Alıcı Başarısı : Amadeus

Amadeus Yılın Kadını : Merve Dizdar

Merve Dizdar Yılın Komedi Oyuncusu : Çağlar Çorumlu

Çağlar Çorumlu Yılın Oyuncusu : Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu Yılın Ekibi : Madrigal

Madrigal Yılın Hype'ı : Sefo

Sefo Yılın Tasarımcısı : Serhat Işık

Serhat Işık Yılın Şefi : Zeynep Pınar Taşdemir

Zeynep Pınar Taşdemir Yılın Sporcusu : Merve Tuncel

Merve Tuncel Yılın Stil Sahibi Erkeği : Emirhan Paralı

Emirhan Paralı Eşitlik Ödülü : Giovanni Guidetti

BERK OKTAY YILIN EKRAN YÜZÜ SEÇİLDİ

Yılın Ekran Yüzü Ödülü'nü alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, konuşmasında ailesine ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a teşekkür ederek "Herkese iyi akşamlar öncelikle bu kalabalığın önünde böyle bir ödül alabilmek büyük bir gurur" dedi. Başarılı oyuncu, konuşmasının devamında da sokak hayvanlarına yapılan eziyetlerin son bulması için temennilerde bulundu.

YILIN İKONU: KENAN DOĞULU

Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Beren Saat'ten aldı. Eşinin sözleri karşısında duygulanan ve "Seni seviyorum" diyen Kenan Doğulu, bazı heyecanların hiç bitmediğinden bahsetti. Kariyerinde 30. yılına girdiğini söyleyen başarılı şarkıcı, bütün bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

YILIN GÖZ ALICI BAŞARISI: AMADEUS

Yılın Göz Alıcı Başarısı Ödülü ise Amadeus'un oldu. Ödüllerini Nurgül Yeşilçay'dan almak için sahneye çıkan Kerem Alışık, Dilan Çiçek Deniz ve Tansu Biçer üçlüsünden Alışık, tiyatronun öneminden bahsederek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Oyuna bu yıl dahil olan Dilan Çiçek Deniz ve Tansu Biçer de tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

YILIN KADINI ÖDÜLÜ MERVE DİZDAR'IN OLDU

Gecede Yılın Kadını Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar, ödülünü Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan aldı. Dizdar'ı "Sen muhteşem bir detaysın" diyerek sahneye çağıran Özyıldız, birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti. Konuşmasında hayatına dokunan kadınlara teşekkür eden Dizdar, şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti.

YILIN KOMEDİ OYUNCUSU: ÇAĞLAR ÇORUMLU

Yılın Komedi Oyuncusu seçilen Çağlar Çorumlu, ödülünü Gülse Birsel'den aldı. Erşan Kuneri dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakterine atıfta bulunan Çorumlu, "Nazlı'ya bir en iyi kadın ödülü beklerdim ben de. Cem ağabey olmadı, vermiyorlar" diyerek herkesi güldürdü.

YILIN OYUNCUSU: URAZ KAYGILAROĞLU

Görkemli gecede Yılın Oyuncusu Ödülü'nü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" şeklinde konuştu.