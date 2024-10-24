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Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede?

Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede?
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Göztepe ve Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yeri merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için detayları araştırıyorlar.

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol karşılaşmasının tarihi, saati ve yeri futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu önemli mücadele, Süper Lig'in heyecanla beklenen maçlarından biri olarak öne çıkıyor. İki köklü takımın sahada göstereceği performans, taraftarlar tarafından merakla beklenirken, her iki takım da galibiyet için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe- Trabzonspor karşılaşması Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede?

GÖZTEPE- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe- Trabzonspor maçı Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede?

TRENDYOL SÜPER LİG 26 EKİM MAÇLARI

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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