Göztepe Token kaç TL oldu? Göztepe Token arttı mı, yükseldi mi? - Haberler

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Göztepe Token kaç TL oldu? Göztepe Token arttı mı, yükseldi mi?

Haberler.com - Gündem
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Göztepe Token kaç TL oldu? Göztepe Token arttı mı, yükseldi mi?

Göztepe kulübün adının Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz devi Chelsea elinden alınan dünyaca ünlü iş insanı Roman Abramovich'le anılması sonrası Göztepe Token gündem oldu. Peki, Göztepe Token arttı mı, yükseldi mi? Göztepe Token kaç TL oldu?

Göztepe, 2014'ten bu yana kulübü yöneten Başkan Mehmet Sepil'in görevinden istifa etmesiyle çalkalanırken, kulübün kime devredileceği merak konusu oldu. Roman Abramovich iddialarıyla gündeme gelen kulübün dijital parası da merak konusu oldu. Peki, Göztepe Token kaç TL oldu? Göztepe Token arttı mı, yükseldi mi?

GÖZTEPE TOKEN KAÇ TL OLDU?

Mehmet Sepil'in istifası ve kulübün adının Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz devi Chelsea elinden alınan dünyaca ünlü iş insanı Roman Abramovich'le anılması kripto para dünyasını da sarstı.

Göztepe SK Fan Token'in piyasa değeri yarım gün içinde yüzde 700 prim yaptı. Göztepe'nin dün öğle saatlerinde 13 TL'den işlem gören tokenleri Sepil'in istifa kararı, satış ve Abramovich iddialarıyla kısa süre içinde 90 TL'ye kadar ulaştı

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Göztepe, Gündem, Ekonomi, Haberler

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